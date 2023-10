Buchsommer Sachsen animiert 10.000 Jugendliche zum Lesen

Dresden.

Die traditionelle Sommerleseaktion in sächsischen Bibliotheken verbucht mit fast 10.000 Jugendlichen einen Erfolg. Damit beteiligten sich 1500 Jugendliche oder 18 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Sächsische Bibliotheksverband am Freitag in Dresden mitteilte. Knapp die Hälfte aller Teilnehmer war erstmals dabei.