Am Denkmal für die Opfer des Faschismus in Görlitz wurden Bücher verbrannt.
Am Denkmal für die Opfer des Faschismus in Görlitz wurden Bücher verbrannt.
Sachsen
Bücher an Denkmal für Opfer des Faschismus verbrannt
Unbekannte Täter haben am Denkmal für die Opfer des Faschismus in Görlitz Bücher verbrannt. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.

Görlitz.

Am Denkmal für die Opfer des Faschismus in Görlitz haben unbekannte Täter Bücher verbrannt. Der Staatsschutz der Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Görlitz am Freitag mit. Der Sachverhalt sei Donnerstag bekanntgeworden. Wann genau die Bücher in Brand gesetzt wurden und woher sie stammten, konnte er nicht sagen. Das Denkmal trägt die Aufschrift: "Den Opfern des Faschismus". (dpa)

