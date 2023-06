Bündnis fordert fünf Tage Bildungszeit für Sachsen

Dresden.

Ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, kirchlichen, freien und sozialen Trägern hat die Einführung des Rechts auf Bildungsfreistellung in Sachsen gefordert. "Die Einführung des Rechts auf Bildungsfreistellung in Sachsen ist lange überfällig", sagte die stellvertretende sächsische DGB-Chefin Daniela Kolbe am Donnerstag in Dresden. In 14 Bundesländern gebe es bereits entsprechende Regelungen - in Sachsen und Bayern hingegen nicht. An dem Bündnis sind die Gewerkschaften Verdi, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), IG Metall sowie die Parteien SPD, Grüne und Linke beteiligt.