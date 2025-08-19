Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der BUND Sachsen hält eine weitere Vertiefung der Elbe für sinnlos (Archivbild).
Der BUND Sachsen hält eine weitere Vertiefung der Elbe für sinnlos (Archivbild). Bild: Jens Büttner/dpa
Der BUND Sachsen hält eine weitere Vertiefung der Elbe für sinnlos (Archivbild).
Der BUND Sachsen hält eine weitere Vertiefung der Elbe für sinnlos (Archivbild). Bild: Jens Büttner/dpa
Sachsen
BUND hält weitere Vertiefung der Elbe für sinnlos
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ansichten über die Bedeutung der Elbe als Wasserstraße liegen weit auseinander. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland fordert eine neue Flusspolitik - und eine Rückkehr zur Natur.

Dresden.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hält eine weitere Vertiefung der Elbe für sinnlos und fordert eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand des Flusses. "Der Elbe fehlt inzwischen nicht mehr nur das Wasser; es fehlen auch die Schiffe und die qualifizierten Schiffsführer. Die traditionsreiche Elbschifffahrt ist Geschichte – eine Folge des Klimawandels und veränderter ökonomischer Realitäten", erklärte der sächsische BUND-Chef Felix Ekardt. 

BUND: Elbe könnte zum Hotspot des Naturtourismus werden

Nach Ansicht Ekardts haben die vergangenen zehn Jahre einen Vorgeschmack auf die Extreme geliefert, mit denen man künftig umgehen muss. "Dürre und Hochwasser. Natürlicher Hochwasserschutz wirkt. Dafür müssen wir mit dem Fluss arbeiten – nicht gegen ihn." Man brauche "eine neue Flusspolitik, die das enge Korsett der Wasserstraße lockert und der Elbe wieder mehr von ihrem ursprünglichen Charakter zurückgibt". "Die Elbe könnte zur deutschen Loire werden – ein Hotspot des Naturtourismus."

Ziel für Bundeswasserstraße Elbe wird massiv verfehlt

Der BUND begründete die fehlende Wirtschaftlichkeit auch mit der Abwicklung der tschechischen Elbe-Reederei ČSPL. Allerdings existiert mit Evropská vodní doprava noch ein weiteres Unternehmen, das sich auf Personenschifffahrt und Schwerlasttransporte konzentriert - weiter auch auf der Elbe. 

Laut BUND wird das Ziel des Bundesverkehrsministeriums, an 345 Tagen im Jahr 1,40 Meter Fahrrinnentiefe zu erreichen, massiv verfehlt. Im Schnitt liege die Tiefe der Fahrrinne zwischen der Grenze und Magdeburg an rund 160 Tagen darunter. "Dennoch fließen weiter Steuermillionen in die Vertiefung einer kaum genutzten Wasserstraße."

BUND verlangt Kurswechsel 

"In Zeiten drohender Wasserkrisen braucht es einen Kurswechsel: Durch Aufweitung des Flussquerschnitts muss die Fließgeschwindigkeit reduziert und die Sohlerosion gestoppt und umgekehrt werden", teilte der BUND mit. Weitere Einengungen des Flussbettes seien Gift für den Landschaftswasserhaushalt und die Landnutzung. Stattdessen müsse dem Wasserrückhalt in der Fläche und dem ökologischen Hochwasserschutz Priorität eingeräumt werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
16.08.2025
2 min.
Artenvielfalt im Garten – BUND gibt Tipps für Tierfreunde
Gartenteiche können zum Lebensraum von Amphibien werden. (Archivbild)
Gärten können ein Refugium der Artenvielfalt sein, sagt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Selbst Amphibien können mit ein wenig menschlichem Beistand zu Gartenbewohnern werden.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel