BUND: Wälder leiden trotz Regens weiter unter Dürrestress

Chemnitz.

Auch Sachsens Wälder leiden nach Einschätzung des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) trotz der Regenfälle weiter unter Dürrestress. Der Regen habe nicht ausgereicht, die Trockenheit in den tieferen Bodenschichten zu beenden, teilte der BUND am Donnerstag in Chemnitz mit. "Die Wälder Deutschlands leiden seit Jahren zunehmend unter den Folgen der Klimakrise. Immer häufiger setzen Trockenheit, Hitze, Stürme den Wäldern zu und befördern Massenvermehrungen von Insekten wie dem Borkenkäfer. Ganze Waldbestände brechen zusammen. Nur noch jeder fünfte Baum ist gesund."