Bundesagentur für Arbeit meldet Tausende freie Lehrstellen

Chemnitz.

Tausende Lehrstellen in Sachsen sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit unbesetzt. Im aktuellen Ausbildungsjahr hätten die Unternehmen gut 21.000 Lehrstellen registrieren lassen, von denen 8800 noch frei seien. Für die rund 5300 noch suchenden Bewerberinnen und Bewerber stünden die Chancen daher gut, teilte die sächsische Regionaldirektion der Bundesagentur am Montag mit. Die Unternehmen suchten händeringend Nachwuchskräfte. Noch nie sei die Situation für junge Menschen so komfortabel gewesen, erklärte Geschäftsführer Klaus-Peter Hansen.