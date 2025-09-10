Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Verdächtige werden zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gebracht. (Archivbild)
Verdächtige werden zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gebracht. (Archivbild) Bild: Rene Priebe/dpa
Verdächtige werden zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gebracht. (Archivbild)
Verdächtige werden zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gebracht. (Archivbild) Bild: Rene Priebe/dpa
Sachsen
Bundesanwaltschaft klagt "Sächsische Separatisten" an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Razzia bei mutmaßlich militanten Neonazis sorgte im Herbst für Schlagzeilen. Einige Tatverdächtige gehörten der AfD an. Nun sollen sie vor Gericht kommen.

Karlsruhe.

Die Bundesanwaltschaft hat eine mutmaßliche militante Neonazi-Gruppe wegen Terrorverdachts angeklagt. Die Karlsruher Behörde wirft den selbst ernannten "Sächsischen Separatisten" unter anderem vor, Mitglieder beziehungsweise Rädelsführer einer rechtsextremistischen, terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Zu der Gruppierung sollen drei damalige AfD-Mitglieder gehört haben.

Im November hatten Einsatzkräfte an mehreren Orten in Sachsen sowie in Polen bei einer Razzia acht Männer festgenommen. Der Älteste war nach dpa-Informationen damals 25 Jahre alt. Durchsuchungen gab es auch in Österreich.

Die Beschuldigten sitzen nach wie vor in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht Dresden muss entscheiden, ob es die Anklage zulässt und wann es eine Verhandlung ansetzt. "Die Ermittlungen gegen weitere, nicht in Haft befindliche Mitglieder oder Unterstützer der Vereinigung dauern an", erklärte die Bundesanwaltschaft. Zuerst hatte die "taz" über die Anklage berichtet.

Parallelen zum Nationalsozialismus 

Die Ideologie der Gruppe war nach Angaben der Bundesanwaltschaft von rassistischen, antisemitischen und teils apokalyptischen Vorstellungen geprägt. "Ihre Mitglieder verband eine tiefe Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland", so die Bundesanwaltschaft.

Die Gruppe soll geplant haben, an einem unbestimmten "Tag X" mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen zu erobern, um dort einen am Nationalsozialismus ausgerichteten Staat zu errichten. "Ebenso sollten unerwünschte Menschengruppen – insbesondere Angehörige ethnischer Minderheiten und politische Gegner – durch ethnische Säuberungen aus der Gegend entfernt werden", teilte Deutschlands oberste Anklagebehörde mit.

Die Gruppe soll sich nach neuen Angaben Anfang Februar 2020 gegründet haben. Vier der festgenommenen deutschen Staatsbürger sollen zu den ursprünglichen Mitgliedern gehört haben, einer soll Rädelsführer gewesen sein. Die anderen haben sich nach Erkenntnissen der Behörde später angeschlossen. 

Gruppe übte Häuserkampf und Patrouillengänge

Die Männer hatten laut der Bundesanwaltschaft wiederholt paramilitärische Trainings mit Kampfausrüstung absolviert. "Dabei wurden vor allem der Häuserkampf, der Kampf mit (Schuss-)Waffen, Nacht- und Gewaltmärsche sowie Patrouillengänge eingeübt", hieß es in der Mitteilung zur Anklage. Zudem habe sich die Gruppierung militärische Ausrüstungsgegenstände wie Tarnfleckanzüge, Gefechtshelme, Gasmasken und Schutzwesten besorgt.

AfD distanziert sich von der Gruppe

Der sächsische AfD-Landesverband hatte rasch jegliche Verbindung zu der betroffenen Gruppierung zurückgewiesen. Zudem kündigte er an, die betroffenen Parteimitglieder auszuschließen.

Im Sächsischen Landtag forderte die AfD-Fraktion Aufklärung zur Festnahme eines mutmaßlichen Mitglieds der "Sächsischen Separatisten". Der Mann soll durch Schüsse der Polizei am Kiefer verletzt worden sein. Der Betroffene hatte laut Bundesanwaltschaft ein geladenes und entsichertes Gewehr gegen einen Polizisten gerichtet, um auf ihn zu schießen. Hierzu kam es nicht, da der Polizist zuvor in Gegenwehr mit seiner Dienstwaffe geschossen habe. "Die Schüsse trafen den Angeschuldigten im Gesichts- und Schulterbereich und machten ihn handlungsunfähig."

Der AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Dornau verlangte "volle Transparenz". Andernfalls entstehe der Eindruck, dass die Behörden etwas zu verschweigen hätten und die Geschichte inszeniert worden sei, um der AfD zu schaden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
16:14 Uhr
4 min.
Bundesanwaltschaft ermittelt nach Angriff in Berufskolleg
Bei dem Angriff wurde die Frau schwer verletzt. (Archivbild)
An einer Schule in Essen wird eine Lehrerin mit einem Messer attackiert. Der Täter soll ein 17 Jahre alter Schüler sein. Nun nehmen sich Deutschlands oberste Strafverfolger dem Fall an.
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
10.09.2025
3 min.
Nach Razzia in Sachsen: Anklage gegen mutmaßliche Neonazi-Terrortruppe
Nach der Festnahme der mutmaßlichen Rechtsterroristen bringen Polizisten die Verdächtigen im November 2024 zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Der Prozess soll im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden stattfinden. Drei der Beschuldigten sind Ex-AfD-Lokalpolitiker, zwei waren bei einem AfD-Landtagsabgeordneten beschäftigt.
Tobias Wolf
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
Mehr Artikel