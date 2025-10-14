Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt am 28. Oktober nach Sachsen. (Archivbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt am 28. Oktober nach Sachsen. (Archivbild)
Sachsen
Bundeskanzler Merz kommt Ende Oktober nach Sachsen
Friedrich Merz besucht auf einer Kanzler-Tour auch die Bundesländer. Ende Oktober wird er in Sachsen erwartet. Was geplant ist.

Dresden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am 28. Oktober nach Sachsen kommen. Dabei nimmt er auch an einer Kabinettssitzung der sächsischen Regierung in Dresden teil, gab die Staatskanzlei auf Anfrage bekannt. Zuerst hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet. Merz wolle an diesem Tag verschiedene Termine im Freistaat wahrnehmen, darunter auch eine Stippvisite beim Halbleiterunternehmen GlobalFoundries, hieß es. (dpa)

