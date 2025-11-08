Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Verein "Grand Depart Allemagne" will die Tour de France nach Deutschland holen. (Archivbild)
Der Verein "Grand Depart Allemagne" will die Tour de France nach Deutschland holen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Der Verein "Grand Depart Allemagne" will die Tour de France nach Deutschland holen. (Archivbild)
Der Verein "Grand Depart Allemagne" will die Tour de France nach Deutschland holen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Bundeskanzler Merz unterstützt Tour-Start im Osten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist schon eine Weile her, dass die Tour de France in Deutschland Station gemacht hat. Nun will ein Verein für eine baldige Rückkehr sorgen. Es gibt Unterstützung von höchster Stelle.

Leipzig.

Das Projekt Tour de France-Start 2030 in Ostdeutschland bekommt weiteren Rückenwind. Bundeskanzler Friedrich Merz hat in einem Schreiben vom 31. Oktober seine Unterstützung für die Bewerbung des Vereins "Grand Départ 2030" zugesichert. "Sie setzen sich dafür ein, dass die größte Radsport-Rundfahrt der Welt erstmals in Sachsen startet, mit anschließenden Etappen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Gerne sage ich Ihnen für dieses Projekt meine Unterstützung zu", heißt es in dem Schreiben aus dem Kanzleramt.

Merz hob hervor, dass er es sehr begrüßen würde, wenn dieses prestigeträchtige Ereignis als ein deutschlandweites Projekt verstanden würde "und wir international zeigen können, dass Deutschland mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gemeinsam ein unvergessliches Sportereignis ausrichten kann."

Initiatoren hocherfreut über Merz-Schreiben

Bei den Initiatoren des Projekts, die mittlerweile im engen Kontakt und Austausch mit den Tour-Verantwortlichen in Paris stehen und bereits breite politische Unterstützung aus den vorgesehenen Bundesländer erfahren haben, ist das Schreiben des Bundeskanzlers ein weiterer Meilenstein. "Wenn der Bundeskanzler, und damit die Bundesrepublik, hinter diesem Projekt steht, dann zeigt das: Deutschland kann Geschichte schreiben. Nicht nur sportlich, sondern als Symbol für das, was drei Bundesländer gemeinsam erreichen können. Dieses Vertrauen spornt uns an, mit noch mehr Energie weiterzumachen", sagte Vorstandsmitglied Andreas Prokop.

Der Verein "Grand Départ 2030" verfolgt die Vision, im 40. Jahr der Friedlichen Revolution ein sportpolitisches Zeichen zu setzen. Ein Projekt, das Sport, Geschichte und europäische Perspektiven verbindet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
3 min.
Merz lobt Sachsen – Finanzierung von Verkehrswegen offen
Bundeskanzler Friedrich Merz wurde beim Antrittsbesuch in Sachsen in Dresden von einer Bergmannskapelle begrüßt.
Friedrich Merz lobt Sachsens Industrie, sieht aber bei der Finanzierung neuer Verkehrswege noch Gesprächsbedarf. Was bei seinem Besuch in Dresden sonst noch Thema war.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
30.10.2025
3 min.
Jetzt offiziell: Chemnitz will die Tour de France in die Stadt holen
Die jährlich veranstaltete Tour de France gilt als eines der größten Sportereignisse der Welt. Hier der Dritte der Gesamtwertung 2025, Florian Lipowitz aus Deutschland.
Das Rathaus unterstützt die Bemühungen eines Vereins, das größte Radsport-Ereignis 2030 nach Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu bringen. Chemnitz spielt bei dessen Überlegungen eine besondere Rolle.
Michael Müller
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
Mehr Artikel