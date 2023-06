Bundesliga-Aufsteiger Eisenach trennt sich von 10 Spielern

Aufsteiger ThSV Eisenach wird sich für die kommende Handball-Bundesliga-Saison von zehn Spielern trennen. Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV Eisenach, erklärte am Freitag in einer Pressemitteilung des Vereins: "Alle uns verlassenden Spieler sind ein Verlust, denn jeder Einzelne war ein nicht wegzudenkender Baustein diesen tollen Teams, das gemeinsam eine große Geschichte mit dem Aufstieg in die 1. Handballbundesliga schrieb."

Den Verein verlassen werden Jonas Ulshöfer, Ante Tokic, Daniel Hildeg, Ruben Sousa, Johannes Jepsen, Cedric Marquardt, Erik Töpfer, Fynn Hangstein, Sebastian Klein und Robert Krass. Während die meisten Spieler ihre sportlichen Laufbahnen bei anderen Vereinen fortsetzen, werden Jepsen und Töpfer ihre Karrieren beenden. Der 26-jährige Töpfer muss verletzungsbedingt aufhören, der erst 23-jährige Jepsen will in Zukunft den Fokus auf sein Studium richten. "Studieren stand ohnehin auf meiner Lebensplanung. Medizin hatte ich immer im Blick. Der menschliche Körper fasziniert mich seither", sagte der Torhüter. (dpa)