Bundespolizei findet Geflüchtete in Transporter: 20 Kinder

Oberseifersdorf.

Erneut hat die Bundespolizei in Sachsen illegal eingereiste Geflüchtete entdeckt: Die 49 Menschen, darunter 20 Kinder, waren wohl mehrere Stunden bei hohen Außentemperaturen in einem Transporter eingesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Mittwoch sagte. Zuvor hatte MDR Sachsen online über die am Dienstagabend bei Oberseifersdorf im Landkreis Görlitz entdeckte Schleusung berichtet.