Bundestagspräsidium besucht Museum und spricht mit Bauern

Töpen.

Vertreter des Bundestagspräsidiums sind bei einem Besuch in Bayern mit Landwirten ins Gespräch gekommen. Das Bundestagspräsidium mit Bärbel Bas (SPD) an der Spitze besuchte am Mittwoch das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth. Dabei habe es wie schon am Vortag eine spontane Begegnung mit Bauern gegeben, sagte ein Bundestagssprecher. Es sei gut 20 Minuten lang "recht munter diskutiert" worden und daher habe man das eigentliche Programm nicht ganz wie geplant durchziehen können. Doch genau dafür stehe diese Reise: Die Vertreter des Präsidiums wollten mit den Menschen ins Gespräch kommen. Nach einer Führung durch das Museum gab es zudem eine Diskussionsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern.