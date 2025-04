Bundesweiter Diebeszug: Fünf Beschuldigte in U-Haft

Die Tatorte befinden sich in mehreren Bundesländern. Die Bande hatte es nicht nur auf Bargeld abgesehen. Nun wird wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt.

Dresden.

Sie sollen zahlreiche Einbrüche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern verübt haben: Fünf Männer im Alter zwischen 44 und 54 Jahren wurden am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen. Sie wurden am Mittwoch in ihren Wohnungen in Berlin festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Gegen sie wird demnach wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl in mindestens zwölf Fällen ermittelt.