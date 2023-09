Bundesweiter Warntag naht: Schlägt Ihr Handy Alarm?

Am 14. September lösen Bund, Länder und Kommunen den nächsten Probealarm aus - auch in Sachsen. Besonders im Fokus steht der Mobilfunkdienst Cell Broadcast.

Es wird laut, aber es droht kein Ernstfall: Am kommenden Donnerstag testen Zivil- und Katastrophenschützer in ganz Deutschland ihre Warnsysteme. Wie der Notfallalarm per Cell Broadcast aufs Handy kommt, welche Vorteile Warn-Apps haben und wie viele Sirenen im Idealfall losgehen - ein Überblick.