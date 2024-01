Busfahrer kollidiert mit Auto: Mindestens drei Verletzte

Leipzig.

Der Fahrer eines Linienbusses ist nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag in Leipzig auf die Gegenfahrbahn geraten. Nach ersten Erkenntnissen gab es dabei mindestens drei Verletzte, wie die Polizei Leipzig am Montagmorgen mitteilte. Ob weitere Fahrgäste des Linienbusses verletzt wurden, war zunächst unklar.