Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Storchenvater versorgt Jungtiere
Storchenvater versorgt Jungtiere Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Jungstörche werden gefüttert
Jungstörche werden gefüttert Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Jörg Spörl kümmert sich seit Jahrzehnten um verwaiste und verletzte Störche
Jörg Spörl kümmert sich seit Jahrzehnten um verwaiste und verletzte Störche Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Störche in einem Horst in Sachsen
Störche in einem Horst in Sachsen Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Storchenvater versorgt Jungtiere
Storchenvater versorgt Jungtiere Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Jungstörche werden gefüttert
Jungstörche werden gefüttert Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Jörg Spörl kümmert sich seit Jahrzehnten um verwaiste und verletzte Störche
Jörg Spörl kümmert sich seit Jahrzehnten um verwaiste und verletzte Störche Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Störche in einem Horst in Sachsen
Störche in einem Horst in Sachsen Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Sachsen
Busfahrer päppelt seit 40 Jahren Störche auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Störche sind seine Leidenschaft: Seit Jahrzehnten versorgt ein Busfahrer im Landkreis Leipzig Störche. Jungtiere setzt er derzeit auf Diät.

Borna.

Seit rund 40 Jahren kümmert sich ein Busfahrer aus Borna um verletzte und verwaiste Störche. Mehr als 100 Tiere habe er in den vergangenen Jahrzehnten aufgepäppelt, sagte Storchenvater Jörg Spörl. "Jeder hat ja seinen Vogel. Meiner ist halt etwas größer", betonte der 62-Jährige. Er ist auch Storchenbeauftragter für die Region Geithain im Landkreis Leipzig und fährt ansonsten Linienbusse in Altenburg in Thüringen

Derzeit bereite er etwa ein halbes Dutzend Jungtiere auf die Auswilderung und ihren Flug Richtung Süden vor. Junge Weißstörche brauchen seinen Angaben zufolge pro Tag etwa 500-700 Gramm Futter. Die Nahrung besteht aus Mäusen und Küken, die Spörl aus einer nahegelegenen Ökostation bekommt. "Jetzt, so kurz vor der Auswilderung, reduziere ich aber das Futter und entwöhne sie etwas. Sonst gibt es für die Tiere keinen Anreiz selbst auf Futtersuche zu gehen". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.07.2025
4 min.
Störche werden flügge: Der beste Blick auf die Nester von Hainichen bis Rochlitz
Drei der vier Jungstörche im Nest auf dem Schornstein an der Colditzer Straße in Rochlitz.
Ein gutes Storchenjahr in Mittelsachsen zeichnet sich ab. Aber wo ist Adebar mit Nachwuchs zu sehen? Das sind die Brutplätze mit Möglichkeit zum Beobachten. Und auf welcher Wiese geht sonst noch was?
Falk Bernhardt
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
26.07.2025
1 min.
Wetterdienst sagt weiterhin Schauer und Gewitter voraus
Das Wetter bleibt wechselhaft in Sachsen (Symbolbild).
Kräftige Gewitter haben mancherorts für überflutete Keller gesorgt. Laut Wetterdienst bleibt es unbeständig in Sachsen.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel