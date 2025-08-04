Busfahrer päppelt seit 40 Jahren Störche auf

Störche sind seine Leidenschaft: Seit Jahrzehnten versorgt ein Busfahrer im Landkreis Leipzig Störche. Jungtiere setzt er derzeit auf Diät.

Borna. Seit rund 40 Jahren kümmert sich ein Busfahrer aus Borna um verletzte und verwaiste Störche. Mehr als 100 Tiere habe er in den vergangenen Jahrzehnten aufgepäppelt, sagte Storchenvater Jörg Spörl. "Jeder hat ja seinen Vogel. Meiner ist halt etwas größer", betonte der 62-Jährige. Er ist auch Storchenbeauftragter für die Region Geithain im Landkreis Leipzig und fährt ansonsten Linienbusse in Altenburg in Thüringen.

Derzeit bereite er etwa ein halbes Dutzend Jungtiere auf die Auswilderung und ihren Flug Richtung Süden vor. Junge Weißstörche brauchen seinen Angaben zufolge pro Tag etwa 500-700 Gramm Futter. Die Nahrung besteht aus Mäusen und Küken, die Spörl aus einer nahegelegenen Ökostation bekommt. "Jetzt, so kurz vor der Auswilderung, reduziere ich aber das Futter und entwöhne sie etwas. Sonst gibt es für die Tiere keinen Anreiz selbst auf Futtersuche zu gehen". (dpa)