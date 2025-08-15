Busfahrer will Zigaretten in Gepäck von Reisenden schmuggeln

Zollbeamte kontrollieren einen Reisebus, der über die A17 aus Tschechien kam. Mit dem Bus wurde bereits ein Schmuggelversuch gestartet - hatten die Zöllner auch diesmal wieder Erfolg?

Dresden. Ein Busfahrer hat versucht, Zigaretten zu schmuggeln, und hat diese im Gepäck seiner Fahrgäste versteckt. Zöllner kontrollierte den Bus am Donnerstag, nachdem er ihnen auf der A17 aufgefallen war, wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte. Demnach war der Reisebus den Beamten bereits bekannt - vor drei Monaten sollten in dem Bus 30.000 Zigaretten geschmuggelt werden. Allerdings ohne Erfolg.

Den Angaben zufolge saß diesmal ein anderer Busfahrer am Steuer. In einer Kontrollhalle wurde das Gepäck der Reisenden überprüft. Dabei kam heraus, dass der Busfahrer einigen Fahrgästen Zigaretten in schwarzen Beuteln untergeschoben hatte. Im Bus wurden weitere Beutel mit Zigaretten darin gefunden. Auch unter einer Lüftungsabdeckung waren Zigaretten versteckt.

Insgesamt wurden 12.500 Zigaretten sichergestellt. Der 49 Jahre alte Fahrer bekannte sich zu diesen. Gegen ihn wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Zudem vereinnahmten die Zöllner noch vor Ort die hinterzogene Steuer in Höhe von über 2.500 Euro. Die Zigaretten wurden sichergestellt. (dpa)