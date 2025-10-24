Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Cannabis-Legalisierung: Mitteldeutsche Justizministerinnen fordern Gesetzesverschärfung

Seit April 2024 dürfen Privatpersonen 50 Gramm Cannabis zu Hause haben und bis zu drei Cannabispflanzen für den Eigenkonsum anbauen. Bild: Christian Charisius/dpa
Seit April 2024 dürfen Privatpersonen 50 Gramm Cannabis zu Hause haben und bis zu drei Cannabispflanzen für den Eigenkonsum anbauen. Bild: Christian Charisius/dpa
Cannabis-Legalisierung: Mitteldeutsche Justizministerinnen fordern Gesetzesverschärfung
Von Tobias Wolf
Trotz Legalisierung machen Cannabisdelikte den größten Anteil der Drogenkriminalität aus. Wer die Droge an Minderjährige verkaufe, dürfe nicht mit milden Sanktionen davonkommen, sagt Sachsens Ressortchefin Geiert.

Die Justizministerinnen der mitteldeutschen Länder fordern eine grundlegende Überarbeitung und zeitnahe Verschärfung des Cannabisgesetzes. Je länger das im April 2024 in Kraft getretene Gesetz in der jetzigen Form gelte, umso größer werde der Schaden für die Gesellschaft sein, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die CDU-Politikerinnen...
