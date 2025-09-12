Cannabisplantage in ehemaliger Bäckerei in Grevesmühlen

Fast 200 Cannabispflanzen und mehr als vier Kilo Marihuana: In einer früheren Bäckerei in Grevesmühlen ist eine illegale Plantage entdeckt worden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Grevesmühlen. Die Polizei hat eine illegale Cannabisplantage in einer früheren Bäckerei in Grevesmühlen entdeckt. Zeugen riefen am Mittwochabend die Polizei, weil es in der Nähe des Hauses nach Feuer roch, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte. Gebrannt habe es in dem Gebäude jedoch nicht. Die Beamten fanden dort nach Angaben der Staatsanwaltschaft stattdessen fast 200 Cannabispflanzen. Auch mehr als vier Kilo abgepacktes Marihuana entdeckte die Polizei.

Die Polizei habe einen 22-Jährigen vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Schwerin ordnete aufgrund der Ermittlungen die Durchsuchung von anderen Gebäuden in Schleswig-Holstein und Sachsen an. In einem leerstehenden Haus im Kreis Mittelsachsen sei die Polizei auf eine weitere Plantage mit etwa 400 Pflanzen und abgepacktem Marihuana gestoßen.

Die Eigentümerin des leerstehenden Hauses ist auch die Mieterin der ehemaligen Bäckerei in Grevesmühlen. Daraufhin sei die 61-Jährige vorläufig festgenommen worden. Gegen beide Verdächtige beantragte die Staatsanwaltschaft den Erlass eines Haftbefehls. (dpa)