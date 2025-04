Carl Zeiss Jena überrascht gegen RB Leipzig mit Remis

Carl Zeiss Jena setzt im Abstiegskampf der Frauen-Bundesliga ein Achtungszeichen gegen RB Leipzig. Die Favoritinnen aus Sachsen sind bemüht, aber nicht zielführend genug.

Jena.

Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena haben sich im Ost-Duell mit RB Leipzig etwas Luft im Abstiegskampf der Bundesliga verschafft. Am 17. Spieltag überraschte der Aufsteiger gegen den hohen Favoriten mit einem 1:1 (0:0). Noemi Gentile brachte die Gastgeberinnen im Ernst-Abbe-Sportfeld in der 51. Minute in Führung. Giovanna Hoffmann glich per Foulelfmeter aus (73.).

Leipzig zeigte sich dominant, doch die Thüringerinnen kämpften verbissen und verteidigten ihren Strafraum. Zudem konnten die Jenaerinnen selbst auch Angriffe initiieren, ohne aber große Chancen herauszuspielen. Das änderte sich kurz nach Wiederanpfiff. Nelly Juckel nahm den Ball im Strafraum ungeahndet mit dem Arm mit, der Ball rollte zu Gentile, die Leipzigs Torfrau Elvira Herzog zum 1:0 tunnelte.

Leipzig drängte auf den Ausgleich und kam durch den verwandelten Foulelfmeter von Nationalspielerin Hoffmann zum 1:1. Doch Jena war durch Konter gefährlich, konnte aber keinen zweiten Treffer mehr erzielen. Durch das vierte Remis verschaffte sich der FCC etwas Luft im Abstiegskampf und hat drei Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Turbine Potsdam. Leipzig befindet sich weiter im Niemandsland der Tabelle. (dpa)