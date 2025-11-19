Carstens übernimmt: Leipzig stellt sportliche Leitung frei

Raul Alonso ist nicht mehr Trainer des SC DHfK Leipzig. Auch der Sportdirektor muss gehen. Dafür kommt ein erfahrener Trainer.

Leipzig. Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig versucht nach dem misslungenen Saisonauftakt einen kompletten sportlichen Neuanfang. Der Tabellenletzte trennte sich von Trainer Raul Alonso und Sportdirektor Bastian Roscheck.

Neuer Chefcoach ist Frank Carstens. Der ehemalige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft kommt vom Los Angeles Handball Club. Der 54 Jahre alte Niedersachse, der von 2010 bis 2013 den SC Magdeburg trainierte, leitete bereits am Mittwochnachmittag das erste Training.

"Klassenerhalt in akuter Gefahr"

"Wir haben bis zum Spiel in Minden fest daran geglaubt, dass wir in dieser Konstellation in die Erfolgsspur finden, mussten aber schmerzlich feststellen, dass die gewünschte Entwicklung ausbleibt und der Klassenerhalt in akute Gefahr gerät", sagte Geschäftsführer Karsten Günther.

In Westfalen kassierten die Sachsen zuletzt eine deutliche 26:32-Niederlage, die das Umdenken bei Günther forcierte. "Deshalb haben wir uns für einen sofortigen Wechsel in der sportlichen Führung entschieden und werden alles dafür tun, um Leipzig in der „stärksten Liga der Welt“ zu halten."

Nur zwei Punkte in zwölf Spielen

Alonso war erst im vergangenen Sommer nach Leipzig gewechselt. Jeweils ein Remis bei Frischauf Göppingen und Aufsteiger Bergischer HC waren die einzige Ausbeute in zwölf Spielen mit zum Teil desolaten Leistungen. Zwar war dem 46-jährigen Spanier zunächst noch das Vertrauen ausgesprochen worden, doch nun folgte doch das schnelle Aus vor dem kommenden Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach am Samstag (19.00 Uhr/Dyn). (dpa)