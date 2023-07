CDU kritisiert Klingbeils Vorstoß zum Ehegattensplitting

Dresden.

Der Vorstoß des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, das Ehegattensplitting künftig zu streichen und dafür das Elterngeld unangetastet zu lassen, stößt bei der sächsischen CDU auf Kritik. "Erst Elterngeld, jetzt Ehegattensplitting: Die Ampel-Parteien versuchen sich nun fast täglich darin zu überbieten, wer bei Ehepaaren und Familien härter den Rotstift ansetzt", sagte der Generalsekretär der sächsischen CDU, Alexander Dierks, am Dienstag in Dresden. Anstatt Bürgerinnen und Bürger in dieser schwierigen Zeit zu entlasten, wolle die Ampel-Regierung sie noch mehr belasten.