Champions League: Gruppensieg für Rose "zweitrangig"

Leipzig.

Bei der Rückkehr an die Stätte der höchsten Niederlage der Clubgeschichte steht der sportliche Erfolg für RB Leipzigs Trainer Marco Rose nicht im Vordergrund. Den möglichen Sieg in der Champions-League-Gruppe G bezeichnete der 47-Jährige vor dem Spiel bei Manchester City als "zweitrangig." "Wir müssen nicht in Manchester darüber reden, dass wir Tore aufholen. Wir müssen ein gutes Spiel machen", sagte Rose am Montagabend. Sowohl Manchester als auch Leipzig sind bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert.