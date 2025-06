Charles Callison bleibt bei den Weißenfelser Basketballern

Charles Callison wird auch weiterhin für die Basketballer aus Weißenfels auflaufen. Der Pokalsieger verlängerte mit dem Leistungsträger.

Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC hat sich weiterhin die Dienste von Charles Callison gesichert. Der 30 Jahre alte und 1,85 Meter große US-Spielmacher verlängerte seinen Vertrag auch für die kommende Saison, teilte der deutsche Pokalsieger mit. Damit geht Callison in seine bereits vierte Saison in Weißenfels. Er ist der beste Korbschütze und beste Vorlagengeber in der Bundesligageschichte der Wölfe.