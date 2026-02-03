Chemnitz führt bundesweit bei Bargeldangebot im Einzelhandel

Sachsen
Supermärkte und Geschäfte haben in deutschen Großstädten teilweise die Rolle der Bankautomaten als Ort des Geldabhebens übernommen. Die Verbraucherzentrale beklagt indes wachsende Hürden für den Einsatz von Bargeld.
Supermärkte lösen Bankautomaten als Orte des Geldabhebens ab. Das zeigt eine Analyse, die die Deutsche Kreditbank (DKB) zur Bargeldverfügbarkeit in den 30 einwohnerstärksten deutschen Städten erstellt hat. Ergebnis: In Großstädten sind Einzelhandelsfilialen mit Bargeldservice inzwischen bereits eine häufiger verfügbare Abhebemöglichkeit...
