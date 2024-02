Chemnitz gibt in München 18-Punkte-Vorsprung aus der Hand

München. Die Basketballer der Niners Chemnitz haben die Erfolgsserie des FC Bayern München nicht beendet. Die Sachsen verloren das Gipfeltreffen beim neuen Tabellenführer mit 80:89 (53:39) und verspielten dabei einen Vorsprung von 18 Punkten. Den größten Anteil am zwölften Sieg der Hausherren in Folge hatten Weltmeister Isaac Bonga (18 Punkte) sowie Sylvain Francisco (14) und Serge Ibaka (12). Für die Gäste erzielten Kaza Kajami-Keane (15) und Aher Uguak (14) die meisten Punkte.

Die Chemnitzer verschliefen den Start und lagen nach acht Minuten mit 12:20 zurück. Doch im zweiten Viertel dominierten die Gäste. Den 23:26-Rückstand (12. Minute) wandelten die Niners bis zur 19. Minute in einen 50:35-Führung um und bauten den Vorsprung bis zur 26. Minute auf 68:50 aus. Bis zum 80:77 (37.) lagen die Gäste auf Siegkurs. Doch mit einem 12:0-Lauf drehten die Münchner in den letzten drei Minuten die Begegnung. Die hohe Foulbelastung ließ keine kontrollierte Defensive der Sachsen in der Schlussphase mehr zu. Die Referees ahndeten 28 Vergehen der Niners, jedoch nur 16 bei den Bayern. (dpa)