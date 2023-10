Chemnitz: Neue Gedenkstätte für deutsch-deutschen Häftlingsfreikauf auf dem Kaßberg eröffnet

Stacheldraht läuft an einem Wachturm am früheren Stasi-Gefängnis auf dem Kaßberg entlang. Das frühere Gefängnis spielte in der DDR eine wichtige Rolle als Drehscheibe für den Freikauf politischer Häftlinge in die Bundesrepublik und galt vielen daher auch als "Tor zur Freiheit". Bild: Hendrik Schmidt/dpa