Chemnitz: Unwetter macht Bahn- und Straßenverkehr Probleme

Ein Sturm zog am Montag über Ostdeutschland hinweg. Neben Berlin traf es auch Chemnitz, wo eine Bahnverbindung länger gesperrt werden musste. Auch mehrere Straßen waren blockiert.

Chemnitz.

Heftige Sturmböen haben am Abend in Chemnitz und Umgebung für blockierte Gleise und Straßen gesorgt. Im Stadtteil Einsiedel waren die Regionalbahnverbindung Chemnitz-Aue und die danebenliegende Straße mehrere Stunden blockiert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Abend wurde der Zugverkehr dann wieder freigegeben, die Räumarbeiten dauerten aber an.