Chemnitz verlängert Freibadsaison

In Chemnitz dürfen Schwimmerinnen und Schwimmer eine Woche länger draußen ihre Bahnen ziehen - und auch andernorts in Sachsen kann unter freiem Himmel noch bis in den September gebadet werden.

Chemnitz. Wegen der positiven Wetterprognosen können Schwimmerinnen und Schwimmer in Chemnitz eine Woche länger ins Freibad gehen als ursprünglich vorgesehen. Wie die Stadt mitteilte, bleiben das Freibad Gablenz und das Freibad Bernsdorf bis Sonntag, 7. September, geöffnet. Ursprünglich wäre die Saison Ende August geendet.

In Dresden und Leipzig läuft die Saison regulär weiter

Auch in Dresden können die Menschen weiter unter freiem Himmel schwimmen. Nach Angaben der Dresdner Bäder GmbH sind einige Freibäder regulär noch bis Mitte September geöffnet, andere bis zum 7. September. Sollte das Wetter auch danach noch beständig sommerlich bleiben, werde über eine Verlängerung nachgedacht. Konkrete Pläne dafür gebe es derzeit jedoch nicht.

In Leipzig haben die Freibäder ebenfalls regulär noch bis zum 7. September geöffnet. Sollte es Anfang September noch warm bleiben, könnte auch über eine längere Saison nachgedacht werden. Viel Spielraum gebe es jedoch nicht, hieß es von der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft. Ein Grund: Teile des Personals wechseln dann in die wiedereröffneten Hallenbäder.

Wenn draußen Schluss ist, geht's drinnen weiter

Parallel öffnen in Chemnitz die städtischen Schwimmhallen wieder regulär. Ab Ende August beziehungsweise Anfang September starten die Hallen in Bernsdorf, am Südring, in Gablenz sowie die 50-Meter-Halle im Stadtbad in die neue Saison. (dpa)