Chemnitzer Braunkohlekraftwerk wird stillgelegt

Chemnitz.

Der Chemnitzer Energieversorger Eins zieht der Braunkohle den Stecker. Am Donnerstag (10.30 Uhr) wird die Frühschicht das Kraftwerk Chemnitz-Nord herunterfahren. Es hat bisher Haushalte und Unternehmen mit Wärme und Strom aus Braunkohle versorgt und gilt als größte CO2-Schleuder in der Region. Die beiden Blöcke werden durch gasbetriebene Motorenkraftwerke ersetzt. Dadurch wird laut Eins der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 um 60 Prozent reduziert. Das Unternehmen investiert nach früheren Angaben rund 400 Millionen Euro in den Umbau der Energieversorgung, davon entfallen etwa 220 Millionen Euro auf neue Anlagen zur Energieerzeugung.