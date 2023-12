Chemnitzer Siegesserie reißt: Sachsen scheiden aus Pokal aus

Chemnitz.

Die Siegesserie der Basketballer der Niners Chemnitz ist gerissen. Das Viertelfinale des BBL-Pokals verloren die Sachsen am Samstag auf heimischem Parkett gegen Ratiopharm Ulm mit 78:87 (39:39) und verließen nach wettbewerbsübergreifend 17 Erfolgen zum zweiten Mal in dieser Saison als Verlierer das Parkett. Die bis dahin einzige Saisonniederlage hatten die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore zum Bundesliga-Auftakt am 27. September beim 85:90 bei Meister Ulm kassiert.