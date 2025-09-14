Chemnitzerin holt Gold bei EM der Berufe in Dänemark

Sie ist erst 21 und schon Europameisterin: Anna Telle aus Chemnitz. Bei der EM der Berufe in Dänemark holten Teilnehmer aus Deutschland nicht nur in der Pflege Medaillen.

Chemnitz/Herning. Die 21-jährige Anna Telle aus Chemnitz hat bei der Europameisterschaft der Berufe in Dänemark eine Goldmedaille errungen. Die Pflegefachfrau überzeugte die Juroren in der Disziplin Gesundheits- und Sozialbetreuung, wie der Verein Worldskills Germany mitteilte. "Ich bin total überwältigt", sagte Telle. "Für mich zählen dabei die Momente, die ich im Wettbewerb erlebt habe." Die Chemnitzerin hatte schon bei der Weltmeisterschaft 2025 eine Exzellenzmedaille in ihrem Fach gewonnen.

Der Wettbewerb ist eine Leistungsschau der beruflichen Bildung. Teilnehmer aus Deutschland holten im dänischen Herning den Angaben zufolge 7 Gold-, 6 Silber-, 3 Bronze- und 6 Exzellenzmedaillen für herausragende Leistung. (dpa)