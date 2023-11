Christkind-Postamt im tschechischen Bozi Dar öffnet

Bozi Dar.

Im tschechischen Grenzort Bozi Dar startet am Freitag die Christkind-Post in die bereits 30. Weihnachtssaison. Frankierte und adressierte Umschläge, die in einen speziellen "Jesuskind"-Briefkasten im Inneren des Postamts des Erzgebirgsorts geworfen werden, erhalten einen besonderen Stempel. Das Motiv ist in diesem Jahr ein Engel, wie die Verantwortlichen am Mittwoch mitteilten. In früheren Jahren waren es etwa ein Tannenbaum, eine Kerze, ein Stern oder ein Winterhandschuh. In demselben Gebäude befindet sich auch die Touristeninformation.