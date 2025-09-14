Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gleich mehrere Containerbrände haben die Feuerwehr in Dresden beschäftigt. (Symbolbild)
Gleich mehrere Containerbrände haben die Feuerwehr in Dresden beschäftigt. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Gleich mehrere Containerbrände haben die Feuerwehr in Dresden beschäftigt. (Symbolbild)
Gleich mehrere Containerbrände haben die Feuerwehr in Dresden beschäftigt. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Container gehen in der Nacht in Flammen auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Dresdner Innenstadt brennen große Container an unterschiedlichen Orten. Auch eine Schule ist betroffen.

Dresden.

Gleich drei brennende Container in der Dresdner Innenstadt haben die Feuerwehr in der Nacht beschäftigt. So wurden etwa mehrere Müllcontainer und ein Holzschuppen bei einem Gymnasium gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei dem Brand zog Rauch in das Gebäude, das gelüftet wurde. 

Zuvor hatten die Feuerwehrleute in der Nähe der Schule bereits einen mit Dämmmaterial gefüllten brennenden Container gelöscht. Die Einsatzkräfte bekämpften zudem ein Feuer in einem Großmüllbehälter und einem angrenzenden Zaun. Verletzte habe es nicht gegeben, so die Feuerwehr. Die Polizei ermittle zur Brandursache. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:00 Uhr
3 min.
Theaterfreunde unterwegs: Mit Dr. Klecker durch Schloss Weesenstein
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen.
Ein Ausflug voller Wiedersehensfreude: Im Schloss Weesenstein traf der Theaterförderverein auf Dr. Christine Klecker, die mit Charme und Wissen durch Geschichte und Gemäuer führte
Elke Hussel
31.08.2025
1 min.
Bewusstlose Frau aus brennender Hochhaus-Wohnung gerettet
Die Feuerwehr fand die bewusstlose Frau auf dem Sofa. (Symbolbild)
Ein Rauchmelder schlägt in einem Hochhaus Alarm. Die Feuerwehr wird alarmiert. Sie kommt rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern.
07:19 Uhr
2 min.
Rund 1,1 Millionen Euro Schaden nach Feuer in Görlitz
Eine Bewohnerin erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. (Symbolbild)
In einem Gebäude mit Wohnungen, einem Supermarkt, einer Apotheke und einem Tierfutterladen bricht am Abend in Görlitz ein Feuer aus. Es gibt eine Verletzte, der Schaden ist groß.
14:00 Uhr
2 min.
NOFV sperrt Spieler nach Platzsturm von Halle
Beim Spiel zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. (Archivbild)
Der Nordostdeutsche Fußballverband hat nach den Vorfällen beim Spiel Halle gegen Chemie Leipzig zwei Spieler mit Sperren belegt. Chemie äußert harsche Kritik.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel