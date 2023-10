Container in Eilenburg brennen: zwei Verletzte

Eilenburg.

Am Dienstagmittag haben in Eilenburg mehrere Wohn- und Bürocontainer gebrannt. Dabei sind zwei Menschen verletzt worden, wie die Polizei Leipzig am Mittwoch mitteilte. Wie es zu dem Brand kam, ist den Angaben zur Folge noch unklar. Zur Brandursache wird nun ermittelt. Die zwei verletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. (dpa)