Cosplayer treffen sich auf der Buchmesse

Bunt gekleidete Cosplayer sind von der Leipziger Buchmesse nicht wegzudenken. Am Samstag stand auch ein Wettbewerb auf dem Programm.

Leipzig. Die Leipziger Buchmesse ist für einen Teil der Besucherinnen und Besucher vor allem eins - ein großes Cosplay-Treffen. Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche fantasievoll verkleidete Gäste in die Messehallen geströmt, vor allem auf die Manga-Comic-Con, die eine eigene Messe innerhalb der Buchmesse bildet.

Auch Batman und Catwoman sind dabei. Bild: Elisa Schu/dpa Auch Batman und Catwoman sind dabei. Bild: Elisa Schu/dpa

Die Buchmesse sei die erste Veranstaltung gewesen, die den Manga- und Comic-Fans eine eigene Bubble gegeben habe, sagte Cosplayerin Nogoranz aus Würzburg. Deswegen komme sie seit vielen Jahren, wann immer es sich einrichten lasse, nach Leipzig. Sie ist als Catwoman mit Batman unterwegs.

Cosplay-Contest um den besten Auftritt

Am Samstagnachmittag gehört ein Cosplay-Contest zum Messeprogramm. 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich dort einer Jury. Dabei wird nicht nur das Kostüm bewertet, sondern der gesamte Auftritt.

Viele Cosplayer spielen Serien-Charaktere nach. Bild: Elisa Schu/dpa Viele Cosplayer spielen Serien-Charaktere nach. Bild: Elisa Schu/dpa

Die meisten Cosplayer kommen allerdings nicht wegen des Wettbewerbs auf die Messe. Es gehe einfach darum, Gleichgesinnte zu treffen, sagt Eike (37) aus Bayern, die mit einer Freundesgruppe Charaktere aus der Serie "Hazbin Hotel" darstellt. "Wir kommen regelmäßig, weil es ein schönes Ambiente ist und man nette Leute trifft."

Eintauchen in andere Charaktere

Zwei Dresdnerinnen sind als "Duo Cosplay" in ausufernden lila- und pinkfarbenen Kostümen auf der Messe unterwegs. "Wir sind einfach zwei Zuckerfeen. Das ist frei erfundenes Fantasy-Cosplay", sagten sie. Rund drei Monate hätten sie gebraucht, um ihre Kostüme fertigzustellen. Am Cosplay reizt sie, in andere Charaktere einzutauchen. "Einfach mal raus aus dem Alltag." (dpa)