Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ole Werner spielt im DFB-Pokal erneut bei Energie Cottbus. Diesmal mit RB Leipzig. (Archivbild)
Ole Werner spielt im DFB-Pokal erneut bei Energie Cottbus. Diesmal mit RB Leipzig. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz (Energie Cottbus) jubelt. In der ersten Runde hat er Hannover aus dem DFB-Pokal geworfen. (Archivbild)
Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz (Energie Cottbus) jubelt. In der ersten Runde hat er Hannover aus dem DFB-Pokal geworfen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Ole Werner spielt im DFB-Pokal erneut bei Energie Cottbus. Diesmal mit RB Leipzig. (Archivbild)
Ole Werner spielt im DFB-Pokal erneut bei Energie Cottbus. Diesmal mit RB Leipzig. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz (Energie Cottbus) jubelt. In der ersten Runde hat er Hannover aus dem DFB-Pokal geworfen. (Archivbild)
Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz (Energie Cottbus) jubelt. In der ersten Runde hat er Hannover aus dem DFB-Pokal geworfen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Cottbus-Experte Werner will Stress in der Lausitz vermeiden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 6:0 in Augsburg reist RB Leipzig mit viel Schwung in die Lausitz. Große Experimente möchte Coach Werner dort nicht machen. Energie-Coach Wollitz kündigt einen Kampf an.

Leipzig/Cottbus.

Beide Teams kommen mit viel Schwung ins Zweitrundenspiel des DFB-Pokals. Energie Cottbus ist daheim noch ungeschlagen und will die Minichance gegen Bayern-Jäger RB Leipzig an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky) nutzen. "Das wird ein Kampf", verspricht Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Doch der zweimalige Pokalsieger aus Leipzig will den Stress in der Lausitz möglichst vermeiden. "Ziel ist es, keinen turbulenten Spielverlauf zuzulassen. Ich habe mit Bremen dort gespielt, es wartet ein leidenschaftlicher Gegner auf uns", sagte RB-Cheftrainer Ole Werner, der fast so etwas wie ein Cottbus-Experte ist. 

In der Vorsaison gewann er mit Werder in der ersten Runde mit 3:1, 2022 gewann er mit den Norddeutschen mit 2:1. Daher weiß der neue RB-Trainer um die Bedeutung. "Es ist ein K.o.-Spiel beim Tabellenführer der 3. Liga. Das ist keine einfache Aufgabe. Wir werden schauen, dass wir bestmöglich vorbereitet sind. Wir sind der Favorit und diese Rolle nehmen wir auch an", sagte Werner, der im Tor den Belgier Maarten Vandevoordt für Peter Gulacsi bringt. Cottbus bangt nach dem 4:3 gegen Havelse um Stürmer Erik Engelhardt, der angeschlagen vom Platz musste. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
27.10.2025
2 min.
Leipzig will in Cottbus "turbulenten Spielverlauf" vermeiden
Ole Werner spielt im DFB-Pokal erneut bei Energie Cottbus. Diesmal mit RB Leipzig. (Archivbild)
Nach dem 6:0 in Augsburg reist RB Leipzig mit viel Schwung in die Lausitz. Große Experimente möchte Coach Werner dort nicht machen. Immerhin kennt er den Gegner bestens.
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
12:17 Uhr
3 min.
Cottbus-Experte Werner will mit RB Stress vermeiden
Ole Werner spielt im DFB-Pokal erneut bei Energie Cottbus. Diesmal mit RB Leipzig. (Archivbild)
Nach dem 6:0 in Augsburg reist RB Leipzig mit viel Schwung in die Lausitz. Große Experimente möchte Coach Werner dort nicht machen. Immerhin kennt er den Gegner bestens.
Frank Kastner und David Langenbein, dpa
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel