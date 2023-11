Countdown für Vorverkauf-Ansturm läuft: So kommen Sie an Tickets für die Kaisermania in Dresden

Pünktlich um 10 Uhr startet an diesem Mittwoch der Vorverkauf für die vier Roland-Kaiser-Konzerte am Dresdner Elbufer. In den Vorjahren waren die Tickets binnen Minuten ausverkauft. Mit diesen Tipps klappt es vielleicht dieses Mal.

Chemnitz/Dresden. Die Konzerte mit Roland Kaiser am Elbufer vor der Silhouette der Dresdner Altstadt sind Kult. Wer eines der Tickets für die Kaisermania ergattern wollte, musste sich Jahr für Jahr aber sputen - und jetzt an diesem Mittwoch geht es schon wieder los: Punkt 10 Uhr beginnt der Vorverkauf für die vier Open-Air-Konzerte im Rahmen der "Filmnächte am Elbufer" (26. und 27. Juli, 2. und 3. August 2024).

Roland Kaiser: "Konzerte sind pures Vergnügen"

Roland Kaiser freut sich auf die nächsten Schlager-Partys am Elbufer: "Die Konzerte, der unmittelbare Kontakt mit meinen Fans sind das Schönste, was ich mir vorstellen kann", sagte er einmal. "Das ist keine Arbeit, sondern pures Vergnügen!"

Schlagerstar feiert 2024 Jubiläum

Im Sommer 2024 will er das Dresdner Elbufer erneut mit rund 50.000 Fans an den vier Konzerttagen zum Beben bringen. Dann feiert er Jubiläum, wird seit 50 Jahren auf der Bühne stehen.

Vorverkauf ausschließlich auf eventim.de

Wer dieses Mal mit dabei sein will, sollte sich schon einige Minuten vor 10 Uhr an diesem Mittwoch auf eventim.de oder ein Kundenkonto einloggen, rät Veranstalter Semmel Concerts. Denn wenn der große Run auf die Tickets losgehe, koste eine Anmeldung nicht nur unnötig Zeit. Die könne ohnehin durch möglicherweise überlastete Server ohnehin etwas länger dauern.

Höchstens vier Tickets pro Person: Daten parat halten

Semmel Concerts empfiehlt zudem, die Zahlungsdaten sowie die Vor- und Nachnamen aller Besucher bereitzuhalten, da diese beim Kauf erfasst würden. Eine "Umpersonalisierung" der Tickets, also das Ändern des eingetragenen Namens, sei im Nachhinein nicht mehr möglich. Pro Person und Konzerttag könnten maximal vier Tickets gekauft werden. Wie viel die Eintrittskarten kosten, war kurz vor Verkaufsstart noch unklar.

Zweite Chance im Wiederverkauf

Im vergangenen Herbst waren die Kaisermania-Karten für die zurückliegenden Konzerte innerhalb weniger Minuten vergriffen. Wer dieses Mal erneut leer ausgehen sollte, hat aber noch eine zweite Chance. Er kann sein Glück auf der offiziellen Eventim-Ticketbörse "Fan-Sale" probieren. Dort können Fans Karten zurückgeben, die dann wieder in den Verkauf gehen. Möglich ist das ab dem 22. November, erklärt Konzertveranstalter Semmel-Concerts. Sollten Tickets über andere Plattformen wie Viago oder Ebay erworben werden, seien diese nicht zulässig, Inhaber würden keinen Zutritt zum Konzert erhalten. Das diene dazu, "um die Fans vor Zweitmarktanbietern und anderen unseriösen Angeboten zu schützen".

Tickets gibt es unter eventim.de