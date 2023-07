Cranach-Triegel-Altar soll nach Naumburg zurückkehren

Magdeburg/Naumburg.

Das Bangen um den Unesco-Titel ist vorerst vorbei: Der Cranach-Triegel-Altar soll in den Westchor des Naumburger Doms zurückkehren und dort im Rahmen einer Ausstellung bis Juli 2025 gezeigt werden. Das teilte die Staatskanzlei in Magdeburg am Dienstag mit. Das Welterbezentrum der Unesco habe dafür ihre Zustimmung erteilt. Im Naumburger Domstreit sei Frieden eingekehrt, sagte Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU). Er sei sehr erleichtert.