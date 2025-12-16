Crash mit Streifenwagen in Leipzig: Polizist aus Sachsen schwer verletzt

Ein Streifenwagen ist in Leipzig mit Blaulicht unterwegs. Dann kommt es zu einem heftigen Crash. Die Wucht des Aufpralls ist so heftig, dass beide Autos völlig zerstört werden.

Leipzig. Am frühen Dienstagmorgen ist im Leipziger Stadtteil Grünau ein Streifenwagen der Polizei in einen schweren Unfall verwickelt worden. Nach ersten Erkenntnissen war dieser gegen 3.50 Uhr mit Blaulicht unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Auf der Lützner Straße stadteinwärts kollidiert der Wagen auf einer Kreuzung mit einem Opel - vermutlich mit hohem Tempo. Fotos der beiden Fahrzeuge lassen erahnen, wie heftig die Wucht des Aufpralls war.

Beamten aus Streifenwagen herausgeschnitten

Ein Polizeibeamter auf dem Beifahrersitz des Streifenwagens musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Der Beamte musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Polizeibeamtin sowie der Fahrer des Opel erlitten nach bisherigen Angaben leichte Verletzungen. Auch sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Unfallursache aufgenommen. (juerg/ehl)