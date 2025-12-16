MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Polizeibeamter musste aus dem Streifenwagen nach dem Crash herausgeschnitten werden.
Ein Polizeibeamter musste aus dem Streifenwagen nach dem Crash herausgeschnitten werden. Bild: EHL Media
Ein Polizeibeamter musste aus dem Streifenwagen nach dem Crash herausgeschnitten werden.
Ein Polizeibeamter musste aus dem Streifenwagen nach dem Crash herausgeschnitten werden. Bild: EHL Media
Sachsen
Crash mit Streifenwagen in Leipzig: Polizist aus Sachsen schwer verletzt
Von Jürgen Becker, Erik-Holm Langhof
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Streifenwagen ist in Leipzig mit Blaulicht unterwegs. Dann kommt es zu einem heftigen Crash. Die Wucht des Aufpralls ist so heftig, dass beide Autos völlig zerstört werden.

Leipzig.

Am frühen Dienstagmorgen ist im Leipziger Stadtteil Grünau ein Streifenwagen der Polizei in einen schweren Unfall verwickelt worden. Nach ersten Erkenntnissen war dieser gegen 3.50 Uhr mit Blaulicht unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Auf der Lützner Straße stadteinwärts kollidiert der Wagen auf einer Kreuzung mit einem Opel - vermutlich mit hohem Tempo. Fotos der beiden Fahrzeuge lassen erahnen, wie heftig die Wucht des Aufpralls war.

Beamten aus Streifenwagen herausgeschnitten

Ein Polizeibeamter auf dem Beifahrersitz des Streifenwagens musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Der Beamte musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Polizeibeamtin sowie der Fahrer des Opel erlitten nach bisherigen Angaben leichte Verletzungen. Auch sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Unfallursache aufgenommen. (juerg/ehl)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall in Sachsen: Junge Frau zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Die Frau wartete vor der Straßenbahn wohl, um die Schienen zu überqueren. Dabei übersah sie eine aus der Gegenrichtung einfahrende Tram.
In Leipzig musste eine 20-Jährige von der Feuerwehr geborgen werden.
Patrick Hyslop
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
13.12.2025
1 min.
Chemnitz: Schwerverletzter bei Unfall auf dem Sonnenberg
Der Fußgänger musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Am Freitag kam es am Abend zum folgenschweren Crash.
Jens Kassner
Mehr Artikel