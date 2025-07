Crystal Meth bei Zwangsräumung in Lauta gefunden

ABC-Alarm im Landkreis Bautzen: Ein Zufallsfund in einer Wohnung löst einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Nun ist bekannt, welcher Stoff der Auslöser dafür war.

Lauta.

Bei einer Zwangsräumung in Lauta (Landkreis Bautzen) hat die Polizei flüssiges Methamphetamin entdeckt. Der Stoff war bereits am Donnerstagmorgen in einer Wohnung in der John-Schehr-Straße aufgefunden worden. Zunächst war jedoch unklar, worum es sich dabei genau handelt. Bei einer Untersuchung wurde nun festgestellt, dass es sich um eine Droge handelt, die auch als Crystal Meth bekannt ist.