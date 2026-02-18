MENÜ
Klein, süß und beliebt: Gleich hunderte Pokémon haben Unbekannte in Görlitz geklaut. (Symbolbild)
Klein, süß und beliebt: Gleich hunderte Pokémon haben Unbekannte in Görlitz geklaut. (Symbolbild) Bild: IMAGO/Norbert Schmidt
Sachsen
Da blutet das Sammlerherz: Pokémon-Diebe klauen in Sachsen 400 Figuren
Redakteur
Von Patrick Hyslop
In einem Mehrfamilienhaus lagerten hunderte Figuren der beliebten Taschenmonster. Dann kamen Langfinger.

Görlitz.

„Komm‘ schnapp sie Dir!“: Den Refrain aus der Titelmelodie des Pokémon-Animes kennen nicht nur Fans von Pikachu, Glumanda und Schiggi – auch Diebe handelten jetzt in Görlitz nach der Devise. Zum Schrecken eines Sammlers.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, brachen die Langfinger bereits in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagfrüh in die Abstellkammer eines Mehrfamilienhauses in der Hartmannstraße ein. Dort sackten sie insgesamt 400 Pokémon-Figuren ein.

Damit nicht genug: Neben den Taschenmonstern ließen sie auch einen Staubsauger sowie einen Kinderwagen mitgehen. Der Diebstahlschaden beläuft sich insgesamt auf über 4000 Euro.

Polizisten sicherten Spuren vor Ort, nun laufen die Ermittlungen. (phy)

