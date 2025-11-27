Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Chemnitzer Feuerwehren haben einen Brand in einem leerstehenden Kasernengebäude rasch löschen können (Symbolbild).
Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Dachstuhlbrand in leerstehender Chemnitzer Kaserne
Chemnitzer Feuerwehrleute werden nachts zum Brand einer früheren Kaserne gerufen. Sie können die Flammen rasch löschen.

Chemnitz.

Chemnitzer Feuerwehren haben einen Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Kasernengebäude in der Nacht schnell unter Kontrolle bringen können. Die Einsatzkräfte waren etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht alarmiert worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen hatten beim Eintreffen der Feuerwehrleute demnach eine Fläche von etwa 40 Quadratmetern erfasst. Man habe eine Ausbreitung des Feuers verhindern können. 

Die Feuerwehr fand keine Personen in dem Gebäude vor. Mit der Wärmebildkamera einer Drohne konnte die Brandstelle von außen weiter beobachtet werden. Laut Feuerwehr waren 50 Einsatzkräfte vor Ort. (dpa)

