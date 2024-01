Dani Olmo bei RB Leipzig wieder einsatzfähig

Der spanische Nationalspieler Dani Olmo von RB Leipzig steht am Samstag gegen Eintracht Frankfurt vor seinem Comeback. Allerdings reicht es noch nicht für 90 Spielminuten.

Leipzig.

Dani Olmo steht bei RB Leipzig nach zweieinhalbmonatiger Verletzungspause vor seinem Comeback. Cheftrainer Marco Rose bremste jedoch die Erwartungen auf einen Startelf-Einsatz des spanischen Nationalspielers an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. "Dani ist einsatzfähig, kann Minuten bekommen. In der Summe wissen wir aber, dass es nach der Knie- und nach der Schulter-Verletzung noch nicht 60 oder 70 Minuten sein können. Wir müssen ihn langsam heranführen", sagte Rose am Freitag auf der Pressekonferenz.