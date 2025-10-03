Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Sachsen wird es am Wochenende stürmisch. (Archivbild)
Bild: Christian Grube/NEWS5/dpa
Sachsen
Das erste Oktoberwochenende wird stürmisch
Nach einem sonnigen Tag der Deutschen Einheit wird das erste Oktoberwochenende eher ungemütlich. Regen und Sturm ziehen auf.

Leipzig.

Sturm statt goldener Herbst - das erste Oktoberwochenende wird in Sachsen stürmisch. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) greifen die Fronten eines Orkantiefs auf die Region über. Sie lösen den Hochdruckeinfluss ab, der am Tag der Deutschen Einheit noch freundliches Wetter brachte. 

In der Nacht zum Samstag werde der Wind aus südlicher und südöstlicher Richtung auffrischen, am Morgen gebe es erste Sturmböen im Bergland. Auf dem Fichtelberg seien am Samstag auch schwere Sturmböen möglich. Auch weil es regne, werde es eher ungemütlich. 

Am Sonntag und Montag beruhigt sich das Wetter nach der Vorhersage eher wenig. Es müsse weiter mit Windböen und gelegentlichem Regen gerechnet werden. Die Temperaturen steigen an allen Tagen auf maximal 15 bis 16 Grad. (dpa)

