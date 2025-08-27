Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Lotto-Spieler müssen höhere Gebühren zahlen. (Archivbild)
Lotto-Spieler müssen höhere Gebühren zahlen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Das Lottospielen in Sachsen ist teurer geworden
Die meisten Lottospieler nehmen über die Annahmestellen oder das Online-Angebot von Sachsenlotto an den Lotterien teil. Jetzt hat das staatliche Unternehmen an der Gebührenschraube gedreht.

Leipzig.

Die Lottospieler müssen für ihre Tipps bei Sachsenlotto tiefer in die Tasche greifen. Wie das staatliche Unternehmen auf Anfrage mitteilte, wurde die Bearbeitungsgebühr für alle Spielarten erhöht. Pro Spielschein werden in einer Annahmestelle 20 Cent mehr fällig als zuvor. Online verteuerte sich die Gebühr um 10 Cent. Die Erhöhung trat bereits Anfang August in Kraft.

Die aktuellen Preise für einen einzelnen Tipp in einer Annahmestelle:

- Lotto "6 aus 49": 2 Euro (zuvor 1,80 Euro)

- Eurojackpot: 2,80 Euro (zuvor 2,60 Euro)

- Glücksspirale: 5,80 Euro für ein ganzes Los (zuvor 5,60 Euro)

Die aktuellen Onlinepreise für einen Einzeltipp:

- Lotto "6 aus 49": 1,80 Euro (zuvor 1,70 Euro)

- Eurojackpot: 2,60 Euro (zuvor 2,50 Euro)

- Glücksspirale: 5,60 Euro für ein ganzes Los (zuvor 5,50 Euro)

Tipper zahlen Spieleinsatz plus Bearbeitungsgebühr

Die Preise setzen sich zusammen aus dem sogenannten Spieleinsatz pro Tipp oder Los sowie der Bearbeitungsgebühr. Die Spieleinsätze für das Lotto "6 aus 49", den Eurojackpot oder die Glücksspirale sind unverändert geblieben. Erhöht wurde die Bearbeitungsgebühr. Da sie pro Spielschein und unabhängig von der Zahl der abgegebenen Tipps erhoben wird, fällt die Erhöhung bei einem einzelnen Lotto- oder Eurojackpot-Tipp mehr ins Gewicht als bei einem voll ausgefüllten Schein.

Letzte Erhöhung vor drei Jahren

Die Sächsische Lotto-GmbH begründete die Erhöhung der Bearbeitungsgebühr mit gestiegenen Kosten in vielen Bereichen. Die letzte Erhöhung habe drei Jahre zurückgelegen. "Die Anpassung der Bearbeitungsgebühr ist somit ein betriebswirtschaftlich notwendiger Schritt, um den technischen Betrieb, die Sicherheit, die Digitalisierung sowie die Betreuung der rund 1.210 Annahmestellen im Freistaat sicherzustellen", hieß es. 

Unterschiedliche Gebühren in den Bundesländern

Die Lotterien werden bundesweit angeboten. Allerdings zahlen die Spieler in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Preise, weil die Landeslottogesellschaften unterschiedlich hohe Gebühren erheben. Dazu kommen noch sogenannte gewerbliche Spielevermittler wie Tipp24 oder Clever Lotto, über die online ebenfalls eine Teilnahme am staatlichen Glücksspiel möglich ist. Diese Vermittler haben ebenfalls eigene Gebührensysteme. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
