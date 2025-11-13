Das Restaurant „Neuberts“ in Crimmitschau: Rustikaler Charme und perfekte Steaks

Das Steakhaus ist seit vielen Jahren eine Institution in der westsächsischen Stadt. Auch mitten in der Woche bleiben hier selten Tische leer. Doch wie gut ist die Küche eigentlich? Ein Test.

Volker Neubert winkt gleich ab. Nein, aufs Foto möchte der Küchenchef nicht. Zu viel Rummel um seine Person, er mag es nicht. Dabei hat er eigentlich keinen Grund, tiefzustapeln. Seit 25 Jahren gibt es das Lokal. Und es läuft augenscheinlich sehr gut – auch mitten in der Woche. Bei unserem Besuch an einem Dienstagabend sind fast alle Tische...