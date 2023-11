Das sind die beliebtesten Bäcker in Sachsen

Beim Feinschmecker-Magazin „Falstaff“konnten die Sachsen wählen, wo ihnen Brot und Brötchen am besten schmecken. Unter den besten drei Bäckereien landeten zwei aus der Region.

Chemnitz. Die Abstimmung bei dem Feinschmecker-Magazin erfolgte in zwei Stufen, um maximale Transparenz und Fairness zu gewährleisten: In der ersten Phase durften die Leser Vorschläge zu ihrer Lieblingsbäckerei einreichen. Die jeweils zehn am häufigsten genannten Bäcker pro Bundesland schafften es dann ins zweiwöchige Voting. Dabei war die Vielfältigkeit des Sortiments nicht das einzige Kriterium. Auch hochwertige Zutaten, handwerkliche Tradition und Innovationsfreude sollten bei der Wahl berücksichtigt werden. In Sachsen waren zehn Bäckereien nominiert.

Eierschecke gilt als Spezialität des Siegers

Die meisten Stimmen erhielt im Freistaat letztlich mit 36 Prozent der Stimmen die Bäckerei & Konditorei Schwarze. Dieses Familienunternehmen besteht seit 1921 und beliefert Bennewitz und Umgebung inzwischen schon in der vierten Generation mit frischen Back- und Konditoreiwaren. Die Eierschecke gilt als Spezialität des Gründers. Seine Enkel backen sie heute noch. Insgesamt fünf Filialen betreibt das Unternehmen im Landkreis Leipzig.

Thumer Bäcker nur knapp geschlagen

Nur knapp dahinter mit einem Abstand von lediglich zwei Prozentpunkten landet die Filiale Brotpiraten in Thum im Erzgebirgskreis. Erst 2021 hat das Ehepaar Christian und Nicole Beyer die ehemalige Backstube Schulze übernommen. In einer Ebay-Kleinanzeige war ein Nachfolger gesucht worden. Seither interpretiert das Paar aus Krumhermersdorf die Handwerkstradition in dieser Backstube neu: Das spiegelt sich auch in der Inneneinrichtung des Ladens wider. Alte Brotbretter dienen als Wandverkleidung. Der Tresen wurde auf einer um die 100 Jahre alten Mehlbeute - eine Art Holzwanne, in der früher der Teig geknetet wurde - aufgebaut.

Schon bei der Übernahme hatte das Paar in der "Freien Presse" angekündigt, auch altes Handwerk wiederbeleben zu wollen. "Backmischungen wird es in dieser Backstube nicht geben", versprach Bäckermeister Christian Beyer damals. "Wir probieren viel aus, sind Rebellen. Körnermischungen werden selbst zusammengestellt und zum Teil im Ofen vorgeröstet."

Der Dritte backt in Ehrenfriedersdorf

Auf Platz 3 folgt, mit 8 Prozent liegt der Stimmen der Schulze Bäcker in Ehrenfriedersdorf im Erzgebirgskreis. Auf Facebook bedankt sich diese Traditionsbäckerei: "Das ist genial. Wir sind tatsächlich auf dem 3. Platz, sensationell, vielen lieben Dank!"

Auf den Plätzen 4 bis 10 folgen die Bäckerei & Konditorei Gnauck in Ottendorf-Okrilla, die Bäckerei Eßrich mit mehreren Standorten in Leipzig, Brot & Aehre aus Meißen, Brotprofi Ricardo Fischer aus Leipzig, die Bäckerei & Konditorei Tippner aus Leipzig, die Bäckerei

Wippler aus Dresden und die Bäckerei Sachse Dohna mit mehreren Standorten unter anderem in Dohna und Pirna. Falstaff ist das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum und erscheint mit einer Auflage von knapp 150.000 Exemplaren.