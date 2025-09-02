Das sind die schönsten Oktoberfeste in Sachsen

Es geht wieder los: Die Oktoberfestsaison in Sachsen startet dieses Jahr schon in der ersten Septemberwoche. Wann und wo es in der Region „O‘zapft is!“ heißt, zeigt unsere Übersicht.

Chemnitz. Wenn die Tage wieder kürzer und die Abende kühler werden, beginnt in Sachsen eine Zeit, die vielerorts fest im Kalender verankert ist: Die Saison der Oktoberfeste. Was vor über 200 Jahren im Nachbarfreistaat Bayern seinen Anfang nahm, hat sich auch hier zu einer festen Größe entwickelt. Die beiden größten Oktoberfeste in Sachsen – das Pichmännel-Oktoberfest in Dresden und das Leipziger Oktoberfest – ziehen jedes Jahr gemeinsam um die 70.000 Besucher an. Unser Kalender gibt einen Überblick über die verschiedenen Veranstaltungen in der Region: Von klein und familiär bis groß und bunt.

Die größten Oktoberfeste in Sachsen

Sternquell Wiesn Plauen

4. bis 7. September

Wo? Festhalle Plauen

Die Plauener Sternquell Wiesn machen in Südwestsachsen den Auftakt der Oktoberfestsaison. In ihrer vierten Auflage sind die Plauener Wiesn bereits eines der größten Oktoberfeste der Region. Letztes Jahr zog es über 10.000 Personen die Festhalle. Tischreservierungen sind ab 35 € pro Person erhältlich und bereits größtenteils ausverkauft. Oktoberfest-Liebhaber können auch spontan zum Feiern kommen, dann allerdings ohne Sitzplatzgarantie.

Chemnitzer Wooosn

5. bis 27. September

Donnerstags bis Samstags

Wo? Richard-Hartmann-Platz Chemnitz

Zum 13. Mal lädt Chemnitz zu den „Wooosn“ ein. Eintrittskarten gibt es ab 30 € pro Person. Der Maßbier-Preis bleibt auch in diesem Jahr bei 11,90 €. Im vergangenen Jahr lockten die Wooosn um die 8000 Besucher an.

Pichmännel-Oktoberfest Dresden

25. September bis 11. Oktober

Donnerstags bis Samstags

Wo? RINNE Dresden, Ostragehege

Als größtes Oktoberfest in Sachsen geht das Pichmännel-Oktoberfest in seine 11. Auflage und erwartet erneut zwischen 35.000 und 45.000 Besucher an 13 Veranstaltungstagen. Die Tickets für Gruppentische gehen bei 20 € pro Person los. Einige Veranstaltungstage sind bereits ausverkauft.

Leipziger Oktoberfest

10. Oktober bis 08. November

Donnerstags bis Samstags

Wo? Alte Messe Leipzig

Im vergangenen Jahr machte das Leipziger Oktoberfest dem Pichmännel mit 35.000 Besuchern als zweitgrößtes Oktoberfest in Sachsen Konkurrenz. In diesem Jahr erwarten die Besucher 11 Veranstaltungstage mit Tickets ab 27,50 €.

Das jährlich beliebte „Oktoberfetzt Erzgebirge“ in Börnichen findet in 2025 aufgrund des 675. Jubiläums der Gemeinde nicht statt.

Für das leibliche Wohl ist auf den Sternquell Wiesn gesorgt. Bild: Sternquellbrauerei Plauen/Archiv Für das leibliche Wohl ist auf den Sternquell Wiesn gesorgt. Bild: Sternquellbrauerei Plauen/Archiv

Regionale Oktoberfeste im September

Oktoberfest Burgstädt

20. September

Wo? Reitanlage St. Georg

Das Oktoberfest kommt dieses Jahr zum ersten Mal auch nach Burgstädt in Mittelsachsen. Im Vorverkauf gibt es Tickets für 20 €.

Oktoberfest Mittweida

26. bis 27. September

Wo? Nachtcafé Mittweida

Beim Oktoberfest in Mittweida gibt es Sitzplatzkarten inklusive Verpflegung für 69,90 €.

Freiberger Oktoberfest

26. bis 28. September

Wo? Halsbrücker Straße 36, Freiberg

In Freiberg sorgen die Partybands Bi Ba und die Butzemänner und Dirndl Dynamite im Festzelt für Stimmung. Hier gibt es Tickets ab 23 € im Vorverkauf.

Oktoberfestparty am Stadtstrand Plauen

27. September

Ende September kommt eine weitere Veranstaltung mit Oktoberfest-Flair nach Plauen. Auch hier wird es Live-Musik und zünftige Verpflegung geben. Gruppentische können ab 23 € pro Person vorab reserviert werden.

Ausgelassene Stimmung im Festzelt auf dem Freiberger Oktoberfest. Bild: Marcel Schlenkrich Ausgelassene Stimmung im Festzelt auf dem Freiberger Oktoberfest. Bild: Marcel Schlenkrich

Regionale Oktoberfeste im Oktober

2. bis 4. Oktober

Wo? Jugendclub Wolfsheim

Königswalde im Erzgebirge verwandelt sich ebenfalls jedes Jahr in eine kleine Oktoberfest-Hochburg.

3. bis 5. Oktober

Wo? Festgelände Halsbrücke

Die Oktoberfete in Halsbrücke ist mit ihrer diesjährigen 34. Auflage das älteste Oktoberfest in Sachsen. Am Freitag und Sonntag ist der Eintritt zum Festzelt frei. Für den Samstag mit Fassbieranstich, Maßkrugstemmen und Disco gibt es Tickets im Vorverkauf.

Woosn Gaudi in der Wetzelmühle Niederfrohna

10. bis 11. Oktober

Die Wetzelmühle lädt zum zweiten Mal zum Oktoberfest in Niederfrohna ein. Nachdem die Karten im vergangenen Jahr binnen zwei Wochen ausverkauft waren, wird die Feier dieses Jahr auf zwei Tage ausgedehnt. Am 10. lädt Wetzel zum Vorglühen für 3 € Abendkasse ein. Für das Fest am Samstag gibt es Karten für 13 € im Vorverkauf.

Oktoberfest Einsiedel

10. bis 12. Oktober

Beim Oktoberfest Einsiedel ist in diesem Jahr die Tiroler Schlagerband „Läts Fetz“ zu Gast. Gruppen können einen Tisch inklusive Verpflegung vorab reservieren ab 55 € pro Person. Für spontane Besucher werden 80 zusätzliche Plätze an der Abendkasse freigehalten.

Oktoberfest des SV Adorf

11. Oktober

Wo? Birkenwaldstadion Neukirchen

Oktoberfest Siebenlehn

17. bis 19. Oktober

Wo? Gelände Möbel Mahler

Das Oktoberfest in Siebenlehn feiert in diesem Jahr zum 14. Mal.

Wiesn in Kirchberg

18. und 25. Oktober

Wo? Festplatz Kirchberg

Auch in Kirchberg heißt es „O‘zapft is!“ mit Fassbieranstich und rockiger Schlagermusik. Karten gibt es 18,50 €.

Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest Zwickau

24. bis 25. Oktober

Wo? Stadthalle Zwickau

Das Sächsisch-Bayerische Oktoberfest findet zum 20. Mal in Zwickau statt. In einer Sitzplatzkarte am Biertisch für 29,80 € ist ein Ticket für den ÖPNV inbegriffen.

Auch im Naturbad Niederwiesa soll Oktoberfest-Stimmung aufkommen. Bild: Ralf Jerke Auch im Naturbad Niederwiesa soll Oktoberfest-Stimmung aufkommen. Bild: Ralf Jerke

Festlaune der besonderen Art: Oktoberfest im Schwimmbad

Wer den Sommer noch nicht ganz loslassen möchte, kann auch im Schwimmbad in Oktoberfest-Laune kommen:

Oktoberfest im Freizeitbad Erdmannsdorf Flöha

26. bis 27. September

Oktoberfest-Party im Naturbad Niederwiesa

3. bis 4. Oktober

Ein Spezial mit allen Infos, Geschichten und Bildern zu Oktoberfesten in Sachsen finden Sie hier.