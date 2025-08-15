Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am wärmsten wurde es am Donnerstag in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)
Am wärmsten wurde es am Donnerstag in Sachsen-Anhalt. (Archivbild) Bild: Bodo Schackow/dpa
Am wärmsten wurde es am Donnerstag in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)
Am wärmsten wurde es am Donnerstag in Sachsen-Anhalt. (Archivbild) Bild: Bodo Schackow/dpa
Sachsen
Das Wochenende bringt Abkühlung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steigen die Temperaturen noch einmal weit über 30 Grad. Am Wochenende soll es deutlich kühler werden.

Leipzig.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es noch einmal richtig heiß - am Wochenende kann jedoch durchgeatmet werden. Die Temperaturen sollen am Freitag auf 31 bis 36 Grad steigen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes sagte. Im Laufe des Tages zieht eine Kaltfront durch, danach wird es kühler. 

Beim Durchzug der Kaltfront könnten sich unwetterartige Hitzegewitter mit Sturmböen, Starkregen mit einer Menge von 30 Litern pro Quadratmeter und Hagel bilden. Die Chance dafür sei zwar sehr gering, sagte die Sprecherin. Doch wenn es dazu komme, dann ordentlich. Der DWD warnte auch für Freitag vor der Hitze.

So wird es am Wochenende

Am Samstag sollen die Temperaturen im Nordwesten von Sachsen-Anhalt bei 23 Grad liegen, in Sachsen und Teilen Thüringens können 27 Grad erreicht werden. Im Werratal seien 28 Grad möglich. Am Sonntag sollen die Temperaturen auf 21 bis 24 Grad steigen, im Bergland bleiben sie unter 20 Grad.

Es bleibt an beiden Tagen trocken, am Samstag gebe es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Sonntag soll es heiter werden.

So war es am Donnerstag

Am Donnerstag wurde die höchste Temperatur in den drei Ländern an der Station in Huy-Pabstorf im Landkreis Harz gemessen. Dort zeigte das Thermometer 37 Grad. In Sachsen-Anhalt kletterten die Temperaturen auf 34 bis 37 Grad, in Thüringen und Sachsen wurden 33 bis 36 Grad erreicht. Im Harz und im Erzgebirge lagen die Temperaturen um die 30 Grad. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:17 Uhr
7 min.
Trump beschwichtigt Ukraine vor Gipfel mit Putin
Trump inszeniert sich als Friedensstifter.
Historischer Alaska-Gipfel: US-Präsident Trump und Kremlchef Putin kommen dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine zusammen. Es steht viel auf dem Spiel - passieren kann alles.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
14.08.2025
4 min.
Hitzewarnung, Gewitter, Sturmböen: Das kommt ab heute auf Sachsen zu
Abkühlung tut am Donnerstag und Freitag angesichts der Hitze gut.
Am Donnerstag und Freitag heißt es in Sachsen: schwitzen, schwitzen, schwitzen. Wie geht es danach weiter? Ein Wetter-Überblick.
Patrick Hyslop
16:13 Uhr
3 min.
Steuerzahlerbund: Beamtenstatus auf den Prüfstand stellen
Holznagel forderte, die Zahl neuer Verbeamtungen auf ein Minimum und ausschließlich auf die hoheitlichen Kernbereiche zu beschränken – bei der Polizei, in der Finanzverwaltung und in der Justiz. (Archivbild)
Wie viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst brauchen den Beamtenstatus? Der Steuerzahlerbund will die Zahl der Verbeamtungen drücken und verweist auf die hohen Kosten.
07:54 Uhr
2 min.
Hitzewelle: So heiß war es am Mittwoch im Osten
Im Osten Deutschlands werden Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht, bevor eine Kaltfront Abkühlung bringt.
Heißes Wetter hat den Osten Deutschlands fest im Griff. In Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer am Mittwoch stellenweise mehr als 35 Grad. Am Donnerstag könnten 37 Grad erreicht werden.
Mehr Artikel